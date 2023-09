Carlos Alsina vuelve a lanzar a Pedro Sánchez la pregunta que tanto irritó a Àngels Barceló

Carlos Alsina no se olvida de su ‘affaire’ con Àngels Barceló.

El director de ‘Más de Uno’ (Onda Cero) vuelve a rescatar este 4 de septiembre de 2023 la pregunta que le hizo a Pedro Sánchez y que tanto indignó a la periodista estrella de la Cadena SER.

Todo vino a cuenta por la enésima trola que el presidente del Gobierno pretender colarle a todos los españoles con la consideración de concederles la amnistía a los golpistas catalanes cuando, precisamente, era un tema que no estaba sobre la mesa y que había sido rechazado por reconocidos sanchistas no hace muchos meses:

No se le ha oído al gobierno una palabra en cinco años declarando deseable una amnistía. Más bien al revés. Recurramos a la docta opinión de Carmen Calvo , vicepresidenta tres años y profesora de Derecho Constitucional . El día después de que Sánchez prometiera cumplir la sentencia del Supremo le dijo esto a Jordi Basté .

Oídas las declaraciones de la entonces vicepresidenta primera, Alsina, con mucha ironía, recordó otro corte glorioso:

Tiene claro que, tarde o temprano, Pedro Sánchez claudicará ante la banda del lazo amarillo:

Rendirán cuentas, sí, salvo que Sánchez antes se rinda. Rinda a la justicia española decretando amnesia general. Aquí no pasó nada. Alabada sea la mayoría de progreso en la que milita Waterloo.

El director de ‘Más de Uno’ se guarda para el final del editorial lo más jugoso, que es volver a repetirle y a lanzarle a Pedro Sánchez la pregunta que tanto indignó en su momento a Àngels Barceló:

Que el gobierno cambie de opinión no nos va a sorprender a estas alturas. El presidente se pasó la campaña persuadiéndonos de que los independentistas ni eran sus socios ni iban a tener la amnistía por la que suspiraban. Pero no pasa nada porque este estribillo ya nos lo sabemos. No mentía, es sólo que ha cambiado de opinión. El día que sea investido aún será pertinente la pregunta. Presidente, por qué nos sigue usted mintiendo tanto.