Alfonso Guerra, con Carlos Herrera, contraataca con la Constitución para desbaratar los conchabeos separatistas de Pedro Sánchez

No da crédito.

Alfonso Guerra, un socialista de toda la vida y con una idea clara de España, está que no vive ante las maniobras que Pedro Sánchez y su corte de palmeros están llevando a cabo para intentar acomodar a la Carta Magna las exigencias de los independentistas.

Carles Puigdemont, el prófugo de Waterloo, ya anunció que la investidura del líder del PSOE está condicionada a la concesión de la amnistía y de la autodeterminación.

El que fuera todopodero vicepresidente de Felipe González dijo este 7 de septiembre de 2023 en ‘Herrera en COPE‘ que él no considera ni por lo más remoto que se le puedan conceder a los enemigos de España esos dos ‘regalazos’:

Yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo, porque esta amnistía es la condena de la Transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años y ahora lo dicen explícitamente.