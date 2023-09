Valdano deja rota en la silla a una Àngels Barceló lanzada contra Carvajal y los jugadores de la Selección

A Àngels Barceló le molestó mucho la rueda de prensa de los jugadores de la Selección Española de fútbol leyendo un comunicado en defensa de Jenni Hermoso.

A la presentadora feminista y extravagante de la SER le pareció que llegaba tarde, mal y poco contundentes. Así que la emprendió a insultos con ellos.

Así que imagínense lo que pensaría ya de la posterior explicación de Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid, que prefiere no posicionarse en el ‘caso Rubiales’: «Hay estamentos legales que están considerando si Jennifer es víctima de algo que se está tramitando», comentó.

Pero con Jorge Valdano, Barceló no se atrevió.

Apenas 48 horas después de lo primero, contaba en su estudio de Hoy por Hoy este 7 de septiembre de 2023 con el exjugador y exentrenador argentino, un habitual de los medios y un reconocido hombre de diálogo y la palabra en este deporte tan visceral y multitudinariamente seguido. Y con él, se calló Barceló. Le lanzó sus preguntas, pero a las respuestas concisas, educadas y contundentes del exmadridista, nada pudo responder la locutora, que se quedó rota en su silla.

🎙 Jorge Valdano: «A los futbolistas les da miedo desmarcarse de la voz del club al que pertenecen: les pueden pitar, señalar… Carvajal fue tan comedido como el Real Madrid, no me sorprendió ni me pareció tan descabellado lo que dijo».https://t.co/IPGwXz86O9 pic.twitter.com/kPngLcZSoJ

— Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) September 7, 2023