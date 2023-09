Tertsch deja KO a la “comebollos” Àngels Barceló por ‘ocultar’ la amnistía a Puigdemont

Hermann Tertsch dejó KO a la “comebollos” Àngels Barceló.

Después de que la presentadora del programa ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER se rasgó las vestiduras por los polémicos mensajes en el grupo de WhatsApp de los estudiantes de Magisterio de la Universidad de La Rioja a sus nuevas compañeras, el eurodiputado de VOX evidenció que se esconde detrás de la indignación de la periodista de izquierdas.

Consciente de que Barceló se mostró más enfadada con los mensajes de WhatsApp que con los agresores sexuales beneficiados con la Ley del ‘solo sí es sí’, Tertsch lanzó un contundente tuit:

“Los estudiantes de magisterio de La Rioja en un chat de amigos no pueden decir lo que les sale de los cojones entre amigos porque la comebollos de la SER necesita que la gente se entretenga y no ponga a hablar de alta traición, de la criminal conspiración en torno a la amnistía”, precisó.

Los estudiantes de magisterio de La Rioja en un chat de amigos no pueden decir lo que les sale de los cojones entre amigos porque la comebollos de la SER necesita que la gente se entretenga y no ponga a hablar de alta traición, de la criminal conspiración en torno a la amnistía. https://t.co/ByvJyEUI9n — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) September 8, 2023

Un mensaje similar al difundido por otros usuarios de las redes sociales.

Ya tenemos otra maniobra de distracción de la PSOE — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) September 8, 2023

Se está planteando una amnistía a los estudiantes de magisterio de la universidad de La Rioja. — Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) September 8, 2023

Les preocupan unos mensajes de WhatsApp pero ni rastro de editoriales sobre la niña de Igualada o la empalada en Francia. Estercolero mental. — Javier Villamor (@JavierVillamor) September 8, 2023

Ya está la Ángels con el nuevo Elías Ahuja. No recordamos editorial cuando lo de “la azotaría hasta que sangre” de Pablo. Lo escandaloso es que publiquéis conversación privadas en las que no participáis.. Nueva cortina de humo, para seguir con la negociación con Puigdemont. — XDistante 🇪🇸🏳️‍🌈 (@elequidistante) September 8, 2023

Dura semana para Barceló

Los ‘zascas’ contra Barceló llegan justo después de que salió trasquilada por sus ataques a Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid, por su posicionamiento sobre el ‘caso Rubiales’.

Apenas 48 horas después de lo primero, contaba en su estudio de Hoy por Hoy este 7 de septiembre de 2023 con el exjugador y exentrenador argentino, Jorge Valdano, un habitual de los medios y un reconocido hombre de diálogo y la palabra en este deporte tan visceral y multitudinariamente seguido. Y con él, se calló Barceló. Le lanzó sus preguntas, pero a las respuestas concisas, educadas y contundentes del exmadridista, nada pudo responder la locutora, que se quedó rota en su silla.

Barceló: «¿Tú crees que los futbolistas deberían haberse pronunciado de otra manera, Jorge?»

Valdano: «A los futbolistas les da miedo desmarcarse de la voz del club al que pertenecen: les pueden pitar, señalar… Carvajal fue tan comedido como el Real Madrid, no me sorprendió ni me pareció tan descabellado lo que dijo»