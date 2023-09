Tomás Gómez triunfa con Carlos Herrera soltando esta metáfora sobre lo que Pedro Sánchez está perpetrando en el PSOE

Es uno de los purgados por Pedro Sánchez.

Y a fe que se está cobrando todas y cada una de las afrentas sufridas por el líder del PSOE.

Tomás Gómez, entrevistado este 11 de septiembre de 2023 en ‘Herrera en COPE‘, le dio para al pelo al presidente del Gobierno socialcomunista asegurando que este ha vaciado el partido, que aquello parece una lata de Coca Cola, pero que cuando se abre solo hay agua con gas:

Carlos Herrera quiso conocer si su entrevistado podría llegar a abjurar de este PSOE secuestrado por Pedro Sánchez. Para Gómez, hay que distinguir entre el voto al PSOE y el apoyo a Pedro Sánchez asegurando que aunque él no se reconoce en la actual organización, sí que no tiene en mente romper su carnet de afiliado:

No reconozco a mi partido, me resulta difícil y, por tanto, me resulta difícil defender sus posiciones, que no las defiendo. No he roto el carnet del partido porque creo que tengo una obligación y no puedo permitir que se esté destrozando un sistema de valores como el que hay.