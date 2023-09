Carlos Herrera anticipa la jugada judicial que esconde Pedro Sánchez para conceder la amnistía a Carles Puigdemont

Tiene todos los visos de hacerse realidad.

Y es que con Pedro Sánchez en La Moncloa, aunque sea en funciones, todo es posible.

Máxime cuando el propio presidente socialcomunista se ha dedicado a lo largo de su mandato a colonizar todas las instituciones.

Por eso, la jugada que este 12 de septiembre de 2023 anticipa Carlos Herrera no resulta nada descabellada.

El director de ‘Herrera en COPE‘ plantea que el propio PSOE estaría dispuesto a dar por buena la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso presentado por el partido de Ferraz para hacer un nuevo recuento del voto CERA y que así, cuando ese órgano se zampe el sapo de dar por buena la amnistía, nadie ponga en tela de juicio la independencia del mismo.

El comunicador almeriense se hizo una pregunta decisiva y que si tan buena es la amnistía, ¿por qué la misma no fue objeto de debate durante la campaña electoral del 23-J? Por supuesto, como no podía ser de otra manera, porque nadie pensaba que los votos de la formación de Carles Puigdemont, Juntos por Cataluña, iban a ser decisivos:

Si una amnistía que si era tan buena, si están conveniente, si va a ayudar a desinflamar las calles como dice el equipo nacional de opinión sincronizada, que es ahora mismo, ¿por qué no la pensaron antes? ¿Cómo es que esta amnistía no se le había ocurrido a nadie? Es algo que no alcanzo a comprender, con las mentes tan claras que hay en la política española, y no digamos a la izquierda. ¿Por que no se le ocurrió a Sánchez antes incluso antes del 23J?