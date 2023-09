Alsina, magistral: De trolear al ‘evangelizador’ Albares a su ‘zasca’ a los “diputados peones”

Magistral monólogo de Carlos Alsina.

Durante en el programa ‘Más de Uno’, el presentador de ‘Onda Cero’ puso de vuelta y media al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por acudir a Bruselas para “cumplir la misión especial encomendada por su jefe”. “A partir de esta hora, libra ante sus colegas la primera gran batalla de la investidura de su jefe: hacer del catalán una de las lenguas oficiales del babel europeo”, ironizó.

A lo que añadió: “Gasta el ministro un tono sedoso y aleccionador, como de capellán castrense, ¿verdad?, que hoy agradecerán -o no- sus colegas europeos. Es a ellos a quienes le ha encomendado Sánchez que conquiste. José Manuel, no abandones la reunión sin algo que entregar a Puigdemont, que nos va la vida en ello y, por tanto, tu cabeza”.

Y aprovechó para meterle un nuevo ‘zasca’: “Albares, a evangelizar Europa con el nuevo testamento de la investidura de Pedro. Cuyo primer y único versículo es éste al que puso voz el domingo, día de misa, el monaguillo Formoso, del PSOE gallego: ‘Haz lo que tengas que hacer’”.

Para demostrar la poca convicción del ministro socialista en su misión, Alsina recordó que “en cinco años no se le ha conocido al ministro Albares mayor urgencia por el catalán, el euskera y el gallego. Pero como se quedaron cortos de votos, las condiciones de Puigdemont se han convertido en la biblia de la investidura”.

Los peones de Sánchez

Sobre el circo montado por el Gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados con los pinganillos, el periodista de ‘Onda Cero’ fue contundente:

“Podrá el ministro decir a sus colegas: mirad lo que está pasando hoy mismo en el Congreso de los Diputados. Donde antes se hablaba en español, ahora se habla en la lengua que uno quiera. ¿Y qué problema ha habido? Que hemos tenido que contratar intérpretes, vale. Mejor, éste es un gobierno que crea empleo. Doce intérpretes. Autónomos, todos. No, falsos autónomos no, ¡qué diría Yolanda! Indefinidos tampoco, aunque lo diga Yolanda”.

Y les acabó rematando al asegurar: “Es verdad que para el estreno hemos tenido que alquilar pinganillos porque no nos daba tiempo a comprarlos, pero si les digo la verdad, en este Congreso con que entiendan los debates veinte diputados es más que suficiente. ¿No ven que los demás aceptan mansamente su condición de peones? Con entender lo que manda el jefe de grupo les vale. Es que no sé qué ha dicho, no tengo pinganillo. Da igual, tú aplaude. Yo es que el euskera no lo hablo. Tú calla y abuchea. Es un congreso de altavoces que reproducen la voz del jefe”.