Juanma Castaño queda en shock con la respuesta de Rafa Nadal: «¿Le gustaría ser presidente del Real Madrid?»

Rafa Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos y, aunque aún no se ha retirado, a nadie se le escapa que su final en las pistas de tenis está más cerca cada vez.

Por esto tampoco extraña la pregunta que le hizo Juanma Castaño entrevistándole este 18 de septiembre de 2023 para Movistar+:

La respuesta ya es, quien sabe, si historia de la radio y de lo que está por venir.

Nadal: «Yo te puedo responder que no lo sé…»

Castaño: Yo diría que me estás respondiendo, y te veo la pausa y creo que es algo que sí tienes en mente.

Nadal: «No lo tengo, te prometo que no. Ahora… ¿si me gustaría? Creo que sí, sí me gustaría, pero primero… muchas cosas. No sé si lo que pienso hoy lo pensaré mañana. Soy bastante realista conmigo mismo y sé mis limitaciones. No sé si sería o no capaz. Vosotros os montáis películas…»