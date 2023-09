Bestial lección de Juanma Castaño (COPE) a las caprichosas jugadoras de la Selección y a los que le acusan de machismo

Juanma Castaño tiene toda la razón del mundo en este caso y hay que ser Ángela Pam o muy bobo para intentar quitársela con el ataque del machismo.

Las jugadoras de la selección española de fútbol están dando un auténtico espectáculo dantesco fuera de los terrenos de juego, a la hora de afrontar y pedir cambios en la Federación (RFEF) más allá de las salidas del exseleccionador Vilda. Quieren más cabezas, quieren más poder y la pataleta es tremebunda.

Pero ocurre en esta sociedad perversa que nos están dejando las feministas radicales y sus bobos palmeros que no se puede criticar la opinión ni posicionamiento de una mujer -ya no digamos de un grupo de mujeres-, porque la acusación de vuelta será la de ‘machista y retrógrado’.

Por suerte el periodista de la Cadena COPE es valiente y en esa línea ejecuta su discurso editorial de este 19 de septiembre de 2023 en El Partidazo:

«A los que estamos criticando esta forma de actuar de las jugadoras, que no nos vengan con el argumento del machismo y de que es que son mujeres. De verdad, no tiene nada que ver, que llevamos haciendo radio muchísimos años y hemos criticado actitudes de muchos tíos, de muchos hombres. Anda que no le hemos dado palos a Clemente, a Mourinho, y nadie nos dijo que le dábamos porque eran hombres…»

«Si es que se equivocan igual los hombres que las mujeres. Y en este caso, si hay equivocación de una mujer, habrá que decirlo, porque eso es la igualdad: someterte a la crítica igual un hombre que una mujer. Así que reducir esto siempre a una batalla de géneros, al machismo, a la caspa, a que eres un fascista… ¡Es que no es un argumento ni son formas! Dañan la imagen de España que es candidata al Mundial 2030. Rubiales se cargó buena parte de la imagen pero ahora ellas también. La imagen para fuera es que no se está haciendo nada en la RFEF y sí que se están haciendo cosas. ¿Qué mas quieren, prenderle fuego a la Federación? Es que se pueden hacer las cosas de otra forma. Es una situación absolutamente increíble».