Losantos machaca sin piedad a las futbolistas rebeldes de la Selección de España: «No juntan ni media neurona»

Hay que reconocerles el ‘mérito’.

Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol han conseguido lo que, posiblemente, ningún combinado nacional había logrado hasta la fecha, que ser campeonas del Mundo acabe borrado por la gansada de un presidente federativo, Luis Rubiales, la sobreactuación de Jenni Hermoso y el chantaje al que han sometido a la propia Federación y al Consejo Superior de Deportes las propias deportistas.

El último episodio, el de la rebelión de varias de las integrantes del equipo español antes de jugar un decisivo partido en Goteborg contra Suecia, terminó con la paciencia de periodistas como Federico Jiménez Losantos.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) salió a por todas este 20 de septiembre de 2023 contra las futbolistas a las que acusó de haberse cargado cualquier atisbo de ilusionar a los aficionados y sobre todo de las niñas que empiezan a interesarse por el fútbol:

Losantos apuntó a las convocadas del Barcelona como instigadoras de la revuelta:

La banda del Barça, las mismas chantajistas de siempre, ayer montaron el número. Me fui a dormir sin acabar de entender todo el rollo patatero. Viene una tía que dirige un sindicato de extrema izquierda, por supuesto del Barça, que entra a las tres en la reunión después de varias horas y monta un cacao monumental. Vamos a ver, os habéis cargado la ilusión de las niñas de jugar al fútbol porque es que dais pena. Pero no porque os traten mal, sino porque a cada uno hay que tratarlo por lo que vale.

Losantos cargó también contra el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, por vender como normal que dos de las 23 jugadores que estaban convocadas iban a abandonar sin consecuencia alguna la concentración:

Vamos a ver, Franco, estás delinquiendo. Cuando una jugadora es llamada por la Selección y no va tiene que ser sancionada. Eres un delincuente tú porque estás promoviendo el delito, amparándolo y encima presentándolo como un éxito. Si es que no se puede poner a analfabetos al frente de nada, y del fútbol menos. Esta pandilla, entre todos, no juntan ni media neurona.