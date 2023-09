Ignacio Dancausa (PP) responde a Àngels Barceló por el feroz ataque recibido desde la SER: «Estamos muy preocupados»

Ignacio Dancausa no se mordió la lengua y respondió a Àngels Barceló.

Durante su participación en el programa ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital, el presidente de las Nuevas Generaciones del PP habló sobre el acoso protagonizado desde los micrófonos de la Cadena SER en su contra después de que lanzó un mensaje contra las drogas.

En concreto, el ‘popular’ advertía de cómo las drogas blandas como la marihuana pueden dar paso al consumo de sustancias aún más adictivas y peligrosas como el fentanilo. Sin embargo, Barceló retorció las palabras de Dancausa para hacer parecer que confundía a las dos sustancias y, a la vez, dinamitar el mensaje contra el consumo de estupefacientes.

Ante lo ocurrido en el programa ‘Hoy por hoy’, el presidente de las Nuevas Generaciones del PP utilizó la ironía para empezar su valoración: “Estamos contentos de que la Cadena SER haya hecho eco de nuestra campaña contra las drogas y que una de las radios más escuchadas de nuestro país”.

Tras dejar claro que “yo no me he confundido”, el joven recalcó que lanzó un “mensaje muy claro y que se podía entender”. En este sentido, recalcó que: “Hay muchísima gente que empieza consumiendo cannabis o drogas que se considera que tienen efectos más débiles y es una antesala para acabar consumiendo drogas más fuertes y con consecuencias mucho más graves”.

A pesar de que considera que se lanzó un mensaje “muy positivo contra la cultura de las drogas” lamentó que “en la Cadena SER lo han aprovechado y se han inventado a alguien para proponer la legalización de la cocaína”.

De ahí que reconoció que “estamos muy preocupados de que, desde un altavoz como esa radio, se manden esos mensajes tan peligroso para la juventud y el resto de la sociedad”.