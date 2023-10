El ‘cara a cara’ entre Villarejo e Iglesias: Del pánico de Sánchez a las ‘conspiraciones’ del CNI e Interior

José Manuel Villarejo y Pablo Iglesias protagonizaron un tenso ‘cara a cara’.

En su participación en el debate del programa ‘El Món’ de RAC1, el excomisario de policía se sentó frente a frente al exlíder de Podemos para desvelar algunos de los grandes enemigos que tenía dentro de La Moncloa.

Ante la mirada atenta de la pareja de Irene Montero, Villarejo aseguró que fue el PSOE el que «intentó boicotear lo máximo posible la actuación del PP de apoyar a Podemos para restar apoyo a los socialistas».

¿Cómo justificó dicha acusación?, con el hecho de que la tarjeta de memoria que dio lugar al llamado ‘caso Dina’ se lo dio a él en 2016 el periodista Alberto Pozas, quien posteriormente sería Director General de Información Nacional dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación en el primer gobierno de Pedro Sánchez.

«El segundo hombre de campaña de Pedro Sánchez», recalcó Villarejo. Una información que no dudó en aprovechar para asegurar que el líder del PSOE es uno de sus grandes enemigos políticos, principalmente por miedo.

«Sabe que Iglesias era su mayor competencia, por su liderazgo y fuerza». Sin embargo, también ha hablado de otras personas que, a su juicio, querían destruir a Iglesias como el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, la exvicepresidenta del gobierno de Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría, y la expresidenta de Andalucía Susana Díaz. «Había una serie de personajes que entendían la evidencia que este señor tenía la fuerza y el liderazgo suficiente. Entendían el peligro que suponía”, denunció Villarejo en RAC1.

📹 Villarejo detalla a @PabloIglesias, cara a cara, els enemics que el volen destruir 👉 MÉS DETALLS, aquí: https://t.co/49H6KvYqk7 pic.twitter.com/DVhWgvD4WA — El món a RAC1 (@elmonarac1) October 3, 2023

Miedo a la prisión

Pablo Iglesias puso cara de sorpresa o incluso de incredulidad con algunas de las confesiones de Villarejo, a quien tildó de ser un «operador periodístico» que contribuye a la destrucción de la reputación filtrando informaciones ciertas o falsas. «Hemos sufrido años de violencia mediática, lo que demuestra que la profesión más corrupta de ese país es el periodismo», se quejó el exlíder de Podemos.

En el transcurso del duelo, Villarejo, que estuvo más de dos años en prisión preventiva, ha pronosticado que si vuelve a la cárcel «me suicidarán en unos días» y lo ha justificado en las cosas que sabe de mucha gente, de «toda España», llega a decir .» La gente sabe que mi memoria tiene recuerdos muy peligrosos y hay muchas personas que aún tienen mucho miedo porque hay muchas cintas que no se han desencriptado nunca”, la lanzado el expolicía, quien ha recordado que le han requisado más de un millar de cintas con grabaciones, aunque no consten en ninguna acta de registro.

“Aparece todo el mundo… He hablado de los GAL con Felipe González”, ha ejemplificado el excomisario, quien también ha indicado que tenía una relación muy buena con el exministro de Justicia socialista Enrique Múgica, con quien también había hablado del terrorismo de Estado: «El mejor etarra es el etarra muerto», le decía. «Felipe nunca me habló de una forma directa ni concisa”, ha admitido el expolicía, quien también se ha referido a Mariano Rajoy. «Cuando me mandaba tareas a través de terceros, siempre decía: parece que lloverá. Y tú lo tienes que interpretar”, ha explicado.

“Desde que estaba con los grupos antiterroristas del norte que estoy en contacto con todo el mundo. Me hice policía para resolver problemas y no para aparentar o para estar de paso”, se ha justificado el exagente, quien, interpelado por Iglesias, ha negado que haya torturado nunca a nadie. «Nunca he visto las torturas eléctricas, eso lo inventó la CIA, que es quien lo distribuyó después en España para el Cesed y luego el Cesid.”

«Imagino que lo dice por la campaña de su partido de reivindicar la denuncia de 1975. Estoy deseando que me citen para demostrar que nunca estuve en los grupos de FRAP ni de GRAP», ha contestado.