Colosal paliza de Carlos Alsina a Zapatero por defender la amnistía a los golpistas: «No me haga fakes»

No comenzó con buen pie la jornada José Luis Rodríguez Zapatero.

Y no solo por las cuestiones que iba a tener que afrontar por parte de Carlos Alsina, sino también por el tremendo atasco que este 16 de octubre de 2023 colapsó Madrid y todas sus ciudades satélites y que le hizo llegar varios minutos tarde a los estudios de Onda Cero.

El expresidente del Gobierno no defraudó a los más cafeteros y defendió con uñas y dientes la concesión de la amnistía a los golpistas.

Sin embargo, el socialista no estuvo cómodo a lo largo de toda la entrevista puesto que Carlos Alsina, que tenía la hemeroteca preparada, no dejó que su invitado en el estudio de la emisora de Atresmedia pudiese lanzar sus mensajes sin pasar por el ‘fact check’ del director de ‘Más de Uno‘.

Carlos Alsina, ante la defensa a ultranza de Zapatero a la concesión de esa amnistía promovida por Pedro Sánchez, le sacó lo que vino sosteniendo el dirigente socialista hasta la misma noche de las elecciones del 23-J:

Usted, cuando el presidente Sánchez, hasta el pasado 23 de julio, decía que la amnistía era imposible e inconstitucional, a usted le parecía que el presidente no se enteraba de nada de lo que hay en nuestro ordenamiento.

Zapatero quiso justificar a Sánchez con argumentos más bien endebles y falsos:

No, el presidente se refería, y esto es un debate que tendremos, si la amnistía va adelante, que aún está por ver, pero Sánchez se refería más bien al tipo de amnistía que habían presentado los independentistas. La amnistía, al ser una institución excepcional, debe estar motivada adecuadamente, justificada adecuadamente, amparada adecuadamente y ese es el debate concreto que hay que tener.

Alsina fue muy claro para desentrañar la verdadera justificación:

El exsecretario general del PSOE siguió con su mentira:

No, es algo más profundo, señor Alsina, en mi opinión. Volvamos al artículo 97 de la Constitución .

El director de ‘Más de Uno’ fue preciso:

No, volvamos al 23 de julio de 2023, a ese noche, cuando el presidente Sánchez no quería saber nada de amnistiar a nadie. Es más mantenía que Carles Puigdemont tenía que rendir cuentas ante la justicia española

Zapatero, incapaz de bajarse del burro:

A Carlos Alsina no le convenció el argumento de su entrevistado:

Indultó explicando precisamente, y ahí está el informe del ministro Campo , que un indulto no es una amnistía, que el indulto es una potestad legítima del Gobierno de España y que la amnistía es inconstitucional.

El exjefe del Ejecutivo, como el que oye llover, siguió por su senda:

No, la amnistía no es anticonstitucional.

El zasca del de Onda Cero, glorioso:

Dígaselo a Sánchez, no a mí.

Zapatero, erre que erre:

Alsina no se dejó engañar:

ZP, con su estilo más cínico, espetó:

El periodista de Atresmedia ya no pudo callarse:

No es cierto y se lo recordé aquí en otra entrevista. Como diría usted, señor presidente, eso es un fake. Lo primero que usted dijo después de la sentencia es que era muy positiva. Lo primero que dijo en el Palacio de la Moncloa sobre la sentencia fue que usted estaba contento y satisfecho. No me haga fakes, que la hemeroteca está ahí.