Ángel Expósito estalla ante el último escupitajo del etarra Arnaldo Otegi: «¡Rastrero!»

Tiene una jeta de hormigón armado.

Porque solo alguien como Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, es capaz de exigir de esta manera la liberación del español Iván Illarramendi, secuestrado por los terroristas de Hamás:

Desde luego, que alguien como Otegi, miembro de ETA, pueda soltar algo así, que él no es partidario de utilizar a rehenes para un posterior intercambio, tiene que reventar los estómagos más duros.

Esas palabras motivaron un colosal mensaje de Ángel Expósito en ‘La Linterna’ (COPE) contra el político proetarra:

Y ya fue sin reparos a por el bilduetarra:

Hoy ha pedido su liberación el etarra condenado y confeso Arnaldo Otegi, que ahora es el socio fundamental, ya ha dicho que sí, de Pedro Sánchez. Hoy, durante un acto en Guernica, Otegi ha dicho esto, que no somos partidarios de utilizar civiles, rehenes civiles para hacer canje de un tipo o de otro. ¿Y todo lo que tú y los tuyos habéis secuestrado? ¿No son civiles? ¿Miguel Ángel Blanco no era un canje para liberar a los presos asesinos como los tuyos y como tú casi? Lo has escuchado bien, Otegi diciendo que no son partidarios de hacer un canje. ¿Se puede ser más cínico, más rastrero? Un etarra que tiene en su historial unos cuantos secuestros.