Carlos Herrera ya sabe cuál es el precio que pagará Sánchez por una investidura negociada en un cuarto oscuro

No alberga la menor de las dudas.

Carlos Herrera ya sabe cuál es el precio que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez a sus particulares ‘cobradores del frac’ con tal de seguir cuatro años más en la poltrona de La Moncloa.

El director de ‘Herrera en COPE‘ considera que el líder del PSOE cambiará el nombre a las cosas, a la amnistía, a la consulta para la autodeterminación, para intentar vendérselo bonito al resto de los españoles como si eso fuese a cambiar la naturaleza de las tropelías que pretende perpetrar.

El periodista estrella de la emisora episcopal también se muestra crítico con la manera en la que Sánchez y los socialistas están llevando a efecto la negociación de la investidura, en un cuarto oscuro y con una total opacidad que, gracias a los ‘genios’ de Ferraz, se han apresurado en llamarla «discreción».

Herrera resalta que al candidato socialista se le empieza a echar el tiempo encima, máxime cuando en poco más de una semana la princesa Leonor alcanzará la mayoría de edad:

A Sánchez se le acaba el tiempo. El 31 de octubre jura la Constitución la princesa heredera Leonor y a partir de ahí al presidente en funciones no le va a quedar otra que ir explicando las ofertas y los acuerdos, si es que llegan. No duden de que muchos serán inconstitucionales, pero lograrán que no lo parezcan porque ahí tienen a Gracita Pumpido preparándose para afinar la amnistía, la consulta, lo que sea necesario.