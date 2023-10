El impagable consejo que Losantos da a Feijóo y Abascal tras el resultado electoral en Argentina

Hay que fijarse en lo acontecido en Argentina.

Federico Jiménez Losantos, en su editorial en ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) de este 23 de octubre de 2023, pone el foco sobre los resultados que se han producido en la primera vuelta de las elecciones en el país sudamericano y aprovecha para lanzarle un consejo a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal en el caso de que hubiese que volver a las urnas en España.

El comunicador turolense detalla con precisión de cirujano que lo acontecido en Argentina no es más que un fiel reflejo de lo que pasó el 23 de julio de 2023 en los comicios españoles, lo que le lleva a hacer una reflexión colosal que debería servirle de acicate tanto al candidato del PP como al líder de VOX en el caso de que hubiese que volver a las urnas el 14 de enero de 2024 si Pedro Sánchez acaba por no lograr la investidura:

El trabajo sucio contra Milei , contra la esperanza de cambio, lo ha hecho la derecha, que no quiere cambiar, que está acomodada, los chanquetes que prefieren al malo conocido que al bueno por conocer. En España pasó tres cuartos de lo mismo, que el resultado del PSOE fue malo, pero suficiente para seguir en el poder. Clavado.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ deja bien claro que tanto en España como en Argentina la derecha realizó una pésima campaña, algo que debería de servir de aprendizaje a los dos partidos de derecha por estos lares para aprender de los errores cometidos en el caso de una repetición electoral:

Y esto ha ocurrido por la mala campaña de la oposición, por la división. Aquí fue PP y VOX y allí, en Argentina, Bullrich y Milei. No fueron capaces de presentar un candidato conjunto, lo cual les hubiera garantizado la victoria. Hubieran ganado o, al menos empatado. Cualquiera de los dos valía, pero no, todos soberbios, vamos a ganar nosotros, ya veremos luego. Es que no vamos a ver nada.