Carlos Herrera da con la clave para inferir que el pacto entre Sánchez y Puigdemont está más que atado

Lo da por hecho.

Carlos Herrera no alberga la menor duda de que Pedro Sánchez lo tiene todo atado y bien atado de cara a permanecer cuatro años más en la poltrona de La Moncloa:

En su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 30 de octubre de 2023 deja bien claro que ver cómo aplaudía la mayoría de asistentes al Comité Federal del PSOE era una clara muestra de que aquí, por encima de España, están los intereses de quienes ocuparán o quieren seguir ocupando cargos de relevencia en el Ejecutivo:

Nos invita a pensar efectivamente que el pacto está hecho. Miren, la amnistía no supone beneficio nada más que para él y para esa serie de cuadros del PSOE que van a seguir en la mamandurria. Por eso aplaudían en ese comité federal como locos; todos menos García-Page , el socialista manchego. Todos como locos porque saben que de haber elecciones, seguramente surgiría un gobierno del Partido Popular.

El Comité del PSOE desde luego lleva algunos hoy a advertir que el partido puede convertirse en un juguete roto. Este fin de semana, incluso el propio Sánchez, el PSOE se ha puesto a las órdenes de Puigdemont. Hay que hacer de la necesidad virtud. No es que a España le convenga, porque le conviene a él, lo cual eso de confundir sus intereses con los de España.

El comunicador asevera que si esto lo tuviese que refrendar el votante socialista, no saldría ni de lejos:

Por lo tanto, no es un elemento de aprobación general en el que el Comité inyectado de un buenismo que hace que le salgan florecitas por las orejas, bueno, por todo orificio donde las cosas entren y salgan. Saben que no es un elemento de aprobación general, que no saldría en una votación general, es un beneficio del Partido Socialista, de los votantes del PSOE a los cuales a su mayoría les da igual: oiga, si esto es para que ya gobernemos nosotros, adelante. Oiga, pero es que esto resulta que pone en jaque al Poder Judicial, al propio Estado, a lo que dijo anteriormente el propio Partido Socialista, a lo que hizo aplicando también el 155 en consonante con Rajoy y ahora oiga queda desarmada España, absolutamente desarmada ante un nuevo golpe que estos tíos quieran dar, y que lo volverán a dar.