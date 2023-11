Carlos Herrera apaliza al bocachancla de José Luis Ábalos: «¡Cachalote!»

Alucina con José Luis Ábalos.

Carlos Herrera no da crédito a las palabras del exministro de Transportes sobre las razones que ampararían a los golpistas catalanes para ser amnistiados.

En su editorial en ‘Herrera en COPE’ de este 6 de noviembre de 2023 habla sobre todas las justificaciones que ha escuchado en los últimos días para borrar los delitos a los independentistas, pero que especialmente le ha hecho partirse de risa la ofrecida por el socialista valenciano:

Para Herrera, lo flipante es el argumento dato por Ábalos:

Y que los peligrosos españoles son los que están concentrándose cerca de las sedes del PSOE sin tirar un triste papel al suelo, por cierto, porque no piden permiso para manifestarse, y te lo dicen los que gobiernan con los de Rodea el Congreso y van a modificar la mal llamada Ley Mordaza, porque no les gusta que la Ley de Seguridad dificulte manifestaciones violentas. Este es el resumen más perfecto de como el PSOE ha acabado asumiendo los planteamientos separatistas, ha abandonado por completo la centralidad de un partido de Estado.

El comunicador de la emisora episcopal considera que Ábalos no conoce la vergüenza y si la conoció en algún momento ya es algo que ha olvidado:

Es vergonzoso ver a Ábalos haciendo estas contorsiones ridículas, que, yo supongo, si tiene conciencia, que sé que no, estos van con el líder a por el poder sea lo que sea lo que cueste y haciendo el ridículo que haya que hacer. Si en algún momento tiene conciencia, cuando hable consigo mismo un día y vea la patata que he metido, ahí, en medio la soberanía popular, los tíos que quemaban y apedreaban a policías, quemaban contenedores y apedreaban policías… No tienen vergüenza, no conocen la vergüenza, este la ha conocido poco, pero ahora ya ni se acuerda.