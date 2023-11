Girauta planta a Jiménez Losantos y deja la tertulia política de esRadio

Juan Carlos Girauta deja de forma inmediata el programa de Federico Jiménez Losantos.

El exdiputado no participará más en la tertulia política del programa radial ‘Es la mañana de Federico’ en esRadio. Una decisión que llega tras la creciente tensión entre ambos que ha quedado reflejada en episodios como el ocurrido el pasado 24 de julio.

Máxima tensión

En dicho programa, el presentador de esRadio denunció que “España está peor desde ayer porque no ha mejorado y probablemente vamos a una repetición electoral” y no dudó en poner la lupa en la pérdida de votos de VOX.

“VOX perdió ayer 630.000 votos. Hombre, sus candidatos aquí no pudieron hacer propaganda porque él [Santiago Abascal] no les dejó. El sí podía hacer campaña pero sus sicarios, sus monaguillos, no. Aquí lo fundamental es que cuando estás en los medios para defender unos principios, los principios no cambian”, indicó Losantos.

No se trató de una crítica puntual, ya que insistió: “VOX se ha pegado un trompazo monumental y la culpa no es de las encuestas”, a lo que añadió: “Las encuestas han perjudicado al PP. La cuestión es si a partir de ahora Feijóo cambia una costumbre de Mariano, y es mirar la realidad a la cara. Se ha hecho una campaña mal, tenemos un partido flojo y en España el dominio de la izquierda es total”.

El análisis de Jiménez Losantos enfureció a Juan Carlos Girauta: “¡Yo es que estoy alucinando! estamos hablando de VOX cuando España se adentra en un camino de desaparición”. De inmediato, la tensión se disparó.

Jiménez Losantos: “Perdona, el que ha sacado a VOX eres tú»

Girauta: “No, eres tú quien lo ha sacado”

Jiménez Losantos: “No señor, se te ha olvidado y esto está grabado”

Con el paso de los minutos, la discordia fue creciendo dentro del estudio. Más aún cuando se habló de quién debería asumir las responsabilidades políticas de los resultados electorales.

Jiménez Losantos: “Qué vamos a hacer. Hoy tú quieres echar a Feijóo, ¿Por qué?”

Girauta: “Porque se tiene que marchar”

Jiménez Losantos: “¿Por qué? ¿Por qué no se iría Abascal?”

Girauta: “Porque ha fracasado (Feijóo)”

Jiménez Losantos: “¿Y Abascal?”

Girauta: “Bueno, que tú quieres que se vaya Abascal”

Jiménez Losantos: “No, no, no… yo no quiero que se vaya Abascal”

Girauta: “A mí me dijiste que Albert Rivera se tenía que haber quedado cuando sacó 10 escaños, pero Abascal se tiene que marchar”

Jiménez Losantos: “¡Eso lo dices tú, que estás paranoico! Vamos a ver, estás mal de la cabeza, Juan Carlos. Eso es que tratas mucho con Junqueras”

Marcos de Quinto también se ha posicionado públicamente contra Jiménez Losantos por su giro editorial.

A través de sus redes sociales, le reprochó que: “La diferencia entre los militantes del PSOE y los oyentes de esRadio es que los primeros son memos y se pliegan ante cualquier cambio de opinión de Sánchez, en tanto los segundos no necesariamente siguen los bandazos (filias y fobias) de Don Federico”.

Y añadió: “Federico (al cual admiro) tiene mucha razón cuando dice que el problema de la derecha tradicional es que no respeta a sus votantes. Creo que sería bueno que recapacitara sobre si el reciente cambio que ha impreso a su línea editorial ‘respeta a sus oyentes’”.

Adiós al ABC

La decisión se conoce después de que Girauta decidiera poner final a la publicación de sus artículos de opinión en el diario ‘ABC’, donde empezó a escribir en 2011. Tras poner en pausa su participación durante su etapa como diputado y eurodiputado de Ciudadanos, el abogado regresó una vez terminada su faceta en la política y ahora se despide definitivamente.

‘El Debate’ será la nueva casa del ex de Ciudadanos para poner blanco sobre negro sus pensamientos en columnas. El diario de Bieito Rubido sigue así dando lustre a su nómina de opinadore: