Descomunal paliza de Ángel Expósito a Carmelo Encinas por negar lo obvio con la amnistía sanchista

Tiene más moral que el Alcoyano.

O también es como el conductor suicida del chiste, que para él son los demás los que van en el sentido contrario a la marcha.

Carmelo Encinas, tertuliano bronquero donde los haya, tiene la especial habilidad de intentar vender a los diferentes medios a los que acude una visión de la realidad que en nada se corresponde a lo que el resto de contertulios ve con sus propios ojos.

En la noche del 14 de noviembre de 2023 volvió a perpetrar otra performance de las suyas en ‘La Linterna‘ (COPE) donde acabó sopapeado por un Ángel Expósito, director del programa, que no podía dar crédito al rosario de incongruencias y falsedades que estaba vertiendo Carmelo Encimas por su boca.

Y todo para sostener la errónea idea de que la concesión de la amnistía a golpistas como Carles Puigdemont y otros de esa caterva independentista no iba a acabar ni con España ni con el Estado de Derecho:

Voy a las palabras precisas que he escuchado muchas veces: se acaba el Estado de Derecho , se acaba la democracia, se rompe la Constitución y se rompe España . Y eso no es así.

El director de ‘La Linterna’ saltó sin dudar:

El tertuliano quiso seguir por su senda y sin aceptar los argumentos de Expósito ni de la otra contertulia en la mesa de debate de COPE, Mari Pau Domínguez:

Voy a repetir mis palabras. Yo creo que no se tumba el Estado de Derecho en este país, ¿se tumba la democracia o la Constitución? ¿Este país es una dictadura? ¿A qué no? Admito toda la crítica que se pueda merecer la amnistía, pero las palabras gruesas hay que manejarlas con mayor prudencia. Si dices que se acaba la democracia, si dices que se acaba la Constitución, si dices que se rompe España cuando no se está rompiendo todavía nada ni creo que se vaya a romper. No me puedes decir que a los indepdentistas se les permite que rompan España porque no lo hacen.