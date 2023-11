Zurriagazo de Carlos Herrera a la zalamera portavoz de Pedro Sánchez: «¡Desvergonzada!»

Impecable.

Carlos Herrera se marca este 15 de noviembre de 2023 un zurriagazo perfecto contra la portavoz del Gobierno Sánchez.

El director de ‘Herrera en COPE‘ salió con toda la artillería contra Isabel Rodríguez por la tremenda vacilada que se marcó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en la que esgrimió como elemento irrebatible que su jefe, Pedro Sánchez, siempre había cumplido su palabra.

El comunicador almeriense se malició de la estrategia seguida por el Ejecutivo socialcomunista:

Somos un gobierno tan progre que os vamos a hacer muy felices y construir una suerte de amnesia que nos haga creer que Sánchez no ha mentido nunca. Que no, que no, que siempre fue de frente con la impunidad judicial a los separatistas a cambio de votos. Esto último lo ha sugerido esta desvergonzada individual que se llama Isabel Rodríguez, portavoz en funciones de Moncloa.