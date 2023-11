¡El momento más loco del año! Escuche a una desatada Belén Esteban celebrando un gol del Atlético de Madrid

Fue el momento más loco del año.

Y es que, aunque conocida su afición por el Atlético de Madrid, nadie podría imaginar a Belén Esteban comentando y gritando desaforadamente un gol en el partido que enfrentó el 25 de noviembre de 2023 a su equipo con el Real Mallorca.

La Cadena SER hizo posible esa realidad y en el programa ‘Carrusel Deportivo‘ se pudo escuchar a la llamada ‘princesa del pueblo’ disfrutar de lo lindo con el encuentro jugado en el Civitas Metropolitano.

La ex de ‘Sálvame’ (Telecinco), antes del momentazo de gritar desaforadamente el único tanto del partido, obra de Antoine Griezmann, tuvo el encargo de dar la alineación del equipo preparado por Diego Pablo Simeone.

Belén Esteban acabó ‘rebautizando’ a uno de los jugadores, concretamente a Azpilicueta, al que acabó llamando Azpilueca.

La extertuliana del cortijo de Jorge Javier Vázquez aseveró que ella iba a celebrar por todo lo alto cada gol del Atlético de Madrid:

Se lo quiero dedicar a mis sobrinos, a mis hermanos y a mi familia, que son atléticos a morir. Va por vosotros estar aquí. Mi familia es muy atlética y me están oyendo porque les he dicho que me tienen que escuchar hoy. Va por ellos y por todos los atléticos de toda España y todo el mundo. Mi hija está muy lejos, pero es atlética también. Estoy fenomenal. No te preocupes, que lo voy a vivir como una loca. Como meta gol mi Atleti, no lo voy a poder remediar. Yo al Mallorca le mando muchos besos, pero mi Atleti es mi Atleti.