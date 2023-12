¡Vaya lunes, Sánchez! Hasta Àngels Barceló (SER), su más fiel cafetera, se atreve a piar en contra de la amnistía a los golpistas

No es que fuera un tercer grado precisamente.

Pero a Pedro Sánchez se le complicaron un pelín más las cosas en la entrevista que este 4 de diciembre de 2023 concedió a la Cadena SER, al programa ‘Hoy por Hoy‘.

Àngels Barceló, una de las periodistas de cabecera del líder del PSOE, mostró una faceta hasta desconocida con su invitado, la de presionarle con el tema de la amnistía.

Y es que la periodista de la emisora del Grupo PRISA cazó a Pedro Sánchez en varias imprecisiones que ella misma le sacó delante de su cara.

Sin ir más lejos, le afeó cuestiones como la de cómo conseguir que los españoles pueden poner el contador a cero y olvidar que unos golpistas trataron de romper la unidad de España o rebatirle a Sánchez el hecho de que si la reunión con los independentistas tuvo lugar en Suiza no fue porque uno de los actores viviese fuera de España, sino que en todo caso estaba fuera porque tiene problemas con la Justicia española:

Pedro Sánchez trató de salir por la tangente:

Pero fíjese, si es el mismo debate que tuvimos con los indultos. Incluso la derecha utiliza los mismos argumentos contra la amnistía que utilizó contra los indultos, lo de que se rompe España, que me salto la Constitución, que lo hago simplemente por un interés personal y no general. Pero es que incluso hoy el PP ya no cuestiona los indultos ni el efecto benéfico que tuvieron en la normalización y en la estabilización de la situación política de Cataluña.