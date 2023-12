Carlos Alsina acorrala a Nadia Calviño con una pregunta directa sobre Carles Puigdemont

Lo pasó mal Nadia Calviño.

La nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones y aún vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos del Gobierno Sánchez se llevó un buen revolcón por parte de Carlos Alsina en la parte final de la entrevista de este 11 de diciembre de 2023 en ‘Más de Uno’ (Onda Cero).

Al ser preguntada por lo beneficiosa que es la impunidad de Carles Puigdemont para el resto de los españoles, la ministra de Economía admitió que se trata de un tema sobre el que ha reflexionado mucho y donde al final ha preferido, como Pedro Sánchez, tragarse el sapo con tal de seguir gobernando:

Este es un tema sobre el que he reflexionado mucho durante estos años y donde se ve claramente que lo que a uno le pide el cuerpo a lo mejor no se corresponde con lo que es mejor para el país. Y yo que he vivido muy intensamente los años duros de 2017 y 2018, cuando en reuniones con inversores me preguntaban por lo que estaba pasando en Cataluña, ahora veo que en estos cinco años y medio hemos conseguido cambiar totalmente la convivencia en Cataluña y que el diálogo es el camino que hay que seguir.