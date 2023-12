¡No se lo pierda! Carlos Alsina protagoniza la mejor vacilada a cuenta del libro de Pedro Sánchez

Cachondeo del bueno.

Carlos Alsina troleó a base de bien a Pedro Sánchez en su monólogo de este 12 de diciembre de 2023 en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero).

El comunicador de la emisora de San Sebastián de los Reyes (Madrid) jugó en el arranque de su exposición con una divertida ambigüedad en torno al libro del que toda España está hablando y sobre el invitado estelar que iba a tener en los estudios:

Carlos Alsina prosiguió con la broma:

Hemos pensado que era un bonito homenaje a nuestro vecino del norte, ahora que estamos con esto de las lenguas oficiales de la Unión Europea (se le resiste a Albares esta baza prometida a Puigdemont ), hemos pensado que era una buena idea escuchar al presidente hablar de su libro en francés. ¿Territuá firmé? No, el libro no se titula ‘ Tierra firme ‘, sino ‘ Los años de las luchas ‘. Sí, es un relato, interesado, claro, e interesante de sus cinco años de gobierno. De los cinco años de gobierno de Sarkozy. Perdón, que es Sarkozy el presidente que hoy viene. Igual había pensado usted que era el nuestro. No, el nuestro no… A ver, no hay elecciones a la vista.

Y ya se metió de lleno a darle a Pedro Sánchez por su insistente alergia mediática cuando intuye que no le van a bailar el agua:

Ayer le preguntó Ángeles Caballero a Sánchez, no a Sarkozy que por qué discriminó durante cuatro años a unos medios y privilegió a otros dándoles entrevistas. Y respondió Sánchez: «Hubo gente que me dijo ¿por qué no has ido antes a ‘El Hormiguero‘? A ver, es que estaba gestionando una pandemia». No hay más preguntas, señoría. Bueno, en la presentación sí las hubo. Casi todas de Jorge Javier, muy empeñado en que Sánchez hablara de Feijóo, como si hiciera falta animarle. Dele, presidente, dele.