Ignacio Garriga (VOX) vapulea a la “activista y mentirosa” Àngels Barceló por su “última manipulación asquerosa”

Ignacio Garriga vapuleó a la “activista y mentirosa” Àngels Barceló.

El secretario General de VOX respondió a las acusaciones lanzadas por la presentadora de ‘Hoy por hoy’ durante su monólogo del 12 de diciembre, donde aseguró con respecto a las declaraciones de Santiago Abascal en el diario argentino ‘Clarín’:

“Que no fue una ocurrencia lo demuestra que ayer, ya desde la prenavideña España, el portavoz del partido, Ignacio Garriga, volvió a repetir la misma tesis. ‘Al rival político hay que aniquilarlo físicamente, acabar con él’, unas palabras inadmisibles en una democracia consolidada que tiene sus reglas. Y la principal es que al rival político se le vence en las urnas o tejiendo las mayorías necesarias para apartarle del poder. A quien no le guste que Sánchez gobierne deberá esperar a una nueva convocatoria electoral y entonces intentar ganarle. Así funciona, afortunadamente, la democracia y, por obvio que sea, parece que no está de más repetirlo”.