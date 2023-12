Rafa Latorre ‘estalla’ por el romance PSOE-Bildu: “Es llamar idiotas a los ciudadanos, en especial a los socialistas”

Rafa Latorre ‘estalló’ ante el romance PSOE-Bildu en Pamplona.

Durante su monólogo en ‘La Brújula’ de Onda Cero, el periodista reprochó a Pedro Sánchez que “engañar al votante no está bien. No está bien hurtar información sobre tus planes o mentir sobre ellos como estrategia electoral. No está bien prometer que jamás vas a aprobar una amnistía de los delitos del procés si luego vas a aprobar, ni tampoco decirle que una de tus líneas rojas es investir de poder a Bildu para que luego, siempre después de que voten, entregarle a los de Otegi la alcaldía de Pamplona”.

“Nada menos que Pamplona, pieza estratégica para los abertzales, cargada de simbolismo”, destacó el presentador de Onda Cero.

Sin embargo, Latorre va más allá de las trolas lanzadas por Sánchez y puso la lupa en lo que ha venido después: “No está bien engañar, pero aún peor es insultarles después y lo cierto es que las explicaciones con las que Pedro Sánchez está intentando justificar el engaño han tomado un cariz insultante. Bueno, es que ahora trata de convencer de que la entrega de la alcaldía de Pamplona es un cuestión puramente consistorial. Unas desavenencias municipales. Que es que estaba bloqueado el ayuntamiento, que no fluía…”.

“Esto es llamar idiotas directamente a los ciudadanos, pero muy en especial a los votantes socialistas, no es por nada”, sacudió.

“No es que os engañáramos, es que no se construyen carriles bici en Pamplona. En ese sentido es mucho más noble Óscar Puente. Prefiero a los legatarios políticos de ETA que a la derecha. Punto”.

Para Latorre esta es una “decisión federal” tomada antes de las elecciones. “Mucho antes de la última vez que Chivite negó que se fuera a producir y responde a la misma lógica transaccional que la amnistía. A Puigdemont se le ha comprado los votos con impunidad y a Otegi con Pamplona, por ahora, porque el resto del pliego de condiciones del acuerdo con Bildu permanece secreto”, recordó.

“Claro que ha quedado al descubierto una verdad incómoda y es que el tabú que permitía investir a Bildu de poder con los votos de los socialistas ya ha caído. Y ahora ya se puede desgañitar Eneko Andueza en decir que él no hará lo mismo en el País Vasco que su credibilidad es nula”, dejó caer.