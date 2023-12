Carlos Alsina trolea a Óscar Puente por convertirse en el más abertzale del PSOE en 48 horas

Alucina con la metamorfosis del PSOE.

En concreto con la actitud de su ministro más controvertido en este arranque de legislatura, el titular de Transportes, Óscar Puente.

El también exalcalde de Valladolid aseguró a voz en grito que EH Bildu era un partido perfectamente democrático y que no entendía la postura del PP a la hora de manifestarse por el pacto por el cual el PSOE iba a regalar a los de Arnaldo Otegi la alcaldía de Pamplona.

Carlos Alsina, en su editorial en ‘Más de Uno’ (Onda Cero) de este 19 de diciembre de 2023, fue muy duro contra Puente al que, en un ejercicio formidable de troleo, casi que le recomendó que vaya pidiendo su ingreso en la formación abertzale:

Lo de Bildu no amaina. Al paso que va, el ministro Óscar Puente va a acabar pidiendo el ingreso.

Alsina recordó al titular de Transportes

A ver, que Bildu sea un partido legal no obliga al PSOE a darle una alcaldía, no sé si me entiende. Y el motivo de esta última controversia no es que Bildu esté en los ayuntamientos, es que el PSOE, incumpliendo su palabra, le regale uno. Dice el ministro que las manifestaciones en contra no las entiende. Quiere decir que no las comparte, porque entenderlas, claro que las entiende. Como para no entenderlas. Y una cosa es que no las comparta, no tiene por qué hacerlo, y otra que le niegue la condición de acto democrático.