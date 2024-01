Carlos Alsina sermonea a Patxi López por desbarrar contra el PP por la piñata de Ferraz

El episodio de la piñata en la calle Ferraz de Madrid, cerca de la sede del PSOE, sigue generando reacciones.

Carlos Alsina, que también volvió de su descanso navideño, arrancó este 3 de enero de 2024 su editorial de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) haciendo mención al asunto de marras y criticando abiertamente la sobreactuación del PSOE buscando culpar al PP:

La nada sutil maniobra de imputación que, fiel a su tradición, perpetró el PSOE y sus ministros para dar la bienvenida al año: aunque los odiadores no tengan nada que ver contigo, es culpa tuya por que los alimentas. Debe de ser que Feijóo reparte bolsas de avituallamiento en Ferraz, o algo.

El comunicador de la emisora de Atresmedia le explicó lo obvio tanto al PSOE como a Patxi López:

El odio, como saben en el PSOE, se combate repudiando el odio, no tratando de sacar partido de él redireccionándolo, a ver si a quien hay que odiar ahora es a Feijóo por no haberse apresurado a publicar un tuit la noche de autos.

Alsina recordó que el portavoz parlamentario del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados no pasa por ser el político más agradecido. Más bien todo lo contrario:

No se recuerda que López haya dicho nada positivo del PP desde el día que lo hicieron portavoz parlamentario. Incluso desde el día en que el PP lo hizo lehendakari. Pero cabe tomárselo como un propósito de año nuevo. No deshumanizar. No subir a la tribuna del Congreso a hacer caricatura del adversario, o a carcajearse de él, sólo para que los tuyos te jaleen y te aplaudan el mitin.