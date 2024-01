Carlos Herrera se harta de la estomagante sobreactuación del PSOE: «¿Es que Sánchez es como Mahoma?»

Vuelve con fuerza.

Tras casi dos semanas de asueto navideño, Carlos Herrera regresó este 3 de enero de 2024 a los micrófonos de ‘Herrera en COPE‘.

El comunicador almeriense abordó el asunto más candente que ahora mismo rige la actualidad y que, a falta de la chicha parlamentaria, se centra en el episodio del apaleamiento del muñeco que representa a Pedro Sánchez en la calle Ferraz (Madrid), muy cerca de la sede del PSOE.

El director del espacio matinal de la emisora de la Conferencia Episcopal no se anduvo con rodeos y fue directamente a la raíz del asunto.

En primer lugar, dejó claro que a él ni le gustaba ni le dejaba de gustar el episodio como tal, pero sí recordó a los hiperventilados del PSOE que en ocasiones anteriores, cuando el representado era de otro partido, se callaron como puertas:

Va a continuar el numerito de la sobreactuación estomagante de la izquierda a cuenta de la famosa piñata esta de Sánchez en Ferraz. Allí han colocado un muñeco que, bueno, se parece a Sánchez porque le han puesto una nariz de Pinocho. Una piñata, ya lo saben ustedes, consiste en palear y patear en el suelo a un muñeco. A mí eso ni me parece edificante, ni me parece interesante, ni me parece absolutamente nada. Pero bueno, poner en marcha la máquina del victimismo por parte del PSOE, que cuando se ha hecho eso con muñecos del Rey o muñecos de Feijóo no ha dicho ni pío.

Para Herrera, resulta curioso que ahora desde el PSOE se exija una condena por delito de odio contra el presidente del Gobierno socialcomunista:

Poner en marcha el delito de odio contra Pedro Sánchez es un asunto agotador. Vamos a ver, hacer pasar por delito de odio algo que no da para ser considerado delito de odio. Y a mí no me parece, ya les digo, ni edificante, ni nada parecido. Pero cuando es la propia Policía a la que se la injuria, ahí el PSOE no la defiende, o la Casa Real, o tantos políticos en la diana con dibujos en los que se simula que les disparan, muñecos suyos ahorcados o quemados. ¿Dónde estabais todos los cuentistas socialistas para montar la misma sobre actuación que estáis montando ahora?

El periodista de la radio episcopal se hizo otras preguntas.

¿Por quá hay monigotes que se pueden quemar y monigotes que no? ¿Es que Sánchez es como Mahoma ahora, del que no se pueden hacer ni caricaturas, mientras el PSOE tiene la enorme hipocresía de dejar que se tramite la ley que pretende derogar las ofensas contra sentimientos religiosos e injurias a la corona o enaltecimiento del terrorismo? La figura del Rey puede, la de Sánchez, ni la toque. Es agotador escuchar a nimiedades como Patxi López hablar así. Es una hipocresía de lo más grande. ¿Por qué no lo decíais cuando apaleaban un muñeco que representaba Ayuso o cuando vuestros amigos filoetarras sacaban un cartel de un festival con Abascal recibiendo un tiro en la cabeza?.

Carlos Herrera remató su alegato aseverando que nada tiene que temer el organizador de la piñata de marras y volvió a recordar a los socialistas que menos hacerse las víctimas de una performance que en otras ocasiones ha tenido a otros ‘protagonistas’: