Carlos Alsina deja tartamudeando a Mónica García con una inesperada pregunta sobre Sumar

La pregunta la dejó patinando.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, no se esperó en su entrevista en ‘Más de Uno’ (Onda Cero) la pregunta que le tenía preparada Carlos Alsina.

Con todo el cuestionario relativo a las medidas a adoptar ante el repunte de las enfermedades respiratorias, el director del programa matinal de la radio de Atresmedia decidió acabar la ronda de preguntas con una cuestión política.

Y es que Alsina tuvo interés en contrastar con su invitada el rumor en torno a la figura de quien se postula como sustituto de Marta Lois, la hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados:

Mónica García trató de salir del paso como buenamente pudo y con algún que otro tartamudeo:

Bueno, tampoco me compete a mí hablar de los grupos parlamentarios. Yo, obviamente, le veo bien. Yo creo que en el grupo de Sumar hay gente maravillosa, hay gente vocacional y comprometida y creo que van a tener un maravilloso grupo parlamentario y maravilloso portavoz, pero insisto en que no me compete meterme ahí.