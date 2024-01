Carlos Alsina le pone botando a Alberto Núñez Feijóo sacudirle a Félix Bolaños un sopapo colosal

Alberto Núñez Feijóo lo tiene claro.

El presidente del Partido Popular sabe que con el Gobierno Sánchez no se puede ir siquiera a recoger billetes de 500 euros.

El inquilino de La Moncloa no está por pactar nada con los populares y solo recurre a sus servicios cuando, como el propio Feijóo ya había vaticinado, los socios independentistas y comunistas le podían dejar en la estacada.

El político popular, entrevistado este 9 de enero de 2024 en Onda Cero, en el programa ‘Más de Uno‘, contó cómo se produjo el contacto de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tanto con Borja Sémper como con Cuca Gamarra.

Feijóo denunció la improvisación del PSOE con los tres reales decretos leyes:

No sé qué van a votar los autores de los reales decretos leyes. Los autores son el PSOE y sus socios. El PP no ha sido ni siquiera consultado. Nosotros nos ofrecimos. Nos hemos desayunado con centenares de páginas del BOE sin ser consultados.

Explicó que:

Nosotros planteamos bajar el IRPF, el IVA de los alimentos completos y no subir al 10% el IVA de la luz y el gas y lo que planteamos no está en este real decreto. Parece razonable que el PP no se convierta en el último recurso de Sánchez.