Carlos Herrera plantea la pregunta que se hace toda España tras otra humillante cesión de Sánchez a Puigdemont

Se teme lo peor.

Y no es para menos después del esperpento que se vivió a lo largo del 10 de enero de 2024 en el Senado con un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados en el que Pedro Sánchez, una vez más, se arrodilló ante las exigencias de Carles Puigdemont.

El director de ‘Herrera en COPE‘ sacó pecho a la hora de recordar a sus oyentes que él ya había dicho que al final los independentistas sacarían adelante los decretos a cambio de alguna nueva cesión:

El comunicador almeriense consideró que lo vivido en la Cámara Alta fue, sencillamente, surrealista:

Lo que pasa que es verdad, siempre la realidad de Sánchez supera cualquiera de nuestras previsiones. Y eso es exactamente lo que pasó ayer en una sesión absolutamente disparatada en el Senado, que ciertamente tengo el convencimiento que los españoles no nos merecemos. Ayer hubo cesiones muy importantes a cambio de ausencias, es decir, de que esta gentuza de Junts se levantara y se fuera del Senado para no votar y así facilitar que salieran adelante los decretos.

Carlos Herrera no dudó que a partir de ese favor de Juntos por Cataluña a Pedro Sánchez, este tendrá que seguir pagando un alto precio:

El periodista estrella de la emisora se plantea la pregunta que se hacen todos los españoles:

Si esto ha pasado con tres decretos, tres primeros decretos leyes, ¿qué pasará cuando haya que negociar los Presupuestos Generales del Estado ? Esto va a ser infernal porque tenemos la sensación de que no hay límite. ¿Cuál puede ser el límite del vaciado del Estado, del que ayer se produjo otra parada más y no precisamente, no precisamente pequeña? Ustedes se lo querían perder, pero ayer asistimos a una burla a un país entero.

El comunicador de ‘Herrera en COPE’ creyó también que el decreto vetado por Podemos acabará también aprobado buscando algún que otro subterfugio:

El Gobierno aprobó dos de los tres decretos, los dos más importantes, el ómnibus y el plan anticrisis. El de la reforma del subsidio de desempleo se quedó fuera por el veto de Podemos, pero eso yo me imagino que en un par de días lo podrán más o menos arreglar. Lo importante aquí es todo lo que hemos sabido. Las cesiones a cambio de que a última hora Junts no ahogara simplemente a apretar. Y lo hemos sabido, no por el Gobierno, lo hemos sabido porque lo ha hecho público Junts. Habrá que ver qué explicaciones da el Gobierno a todo lo que le han sacado, porque de momento no han dicho absolutamente nada.