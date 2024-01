Carlos Alsina hunde al ‘títere’ Sánchez: “Puigdemont no pisa España, pero aplica cada día su programa”

Carlos Alsina acabó la semana hundiendo al ‘títere’ Pedro Sánchez.

Durante su monólogo en el programa ‘Más de Uno’ de Onda Cero, el periodista dejó claro que el presidente del Gobierno es una simple marioneta que bailar al ritmo marcado desde el extranjero por Carles Puigdemont.

“Con razón Santos Cerdán dice que a Puigdemont hay que llamarle president. Es el que manda”, ironizó Alsina.

“No pisa España, no llegó a los cuatrocientos mil votantes en julio, no forma parte del gobierno de Cataluña, pero ahí le tienes: aplicando cada día su programa al resto de los españoles con Sánchez de intermediario”.

Para demostrar la debilidad y sometimiento del Gobierno de Sánchez, el presentador de Onda Cero recordó que “es el gobierno quien le ha convalidado a Junts lo que Junts decreta”.

“Es el gobierno quien convalida a Junts. Para ahorrarse el trago de una derrota parlamentaria y no tener que tramitar las mismas medidas por otra vía, que es lo que va a hacer, por cierto, con el subsidio del desempleo”, matizó.

Finalmente, dejó caer:

“No se recuerda que en el plan del PSOE para España haya estado nunca trocear la política migratoria. Pero estará a esta hora el equipo de persuasión de la Moncloa embarcado en la tarea de hacer pedagogía express entre sus comentaristas afines para que justifiquen lo pacificador, convivencial y progresista, sobre todo progresista, que es delegar a la Generalitat las competencias en materia migratoria. No me pregunten cuáles porque igual no lo saben ni los que lo han pactado”.