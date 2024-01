Pedro Sánchez vuelve a sacar su faz más chulesca por la pregunta de un periodista de RNE sobre Bildu

¿Se acuerdan la pregunta/amenaza del entonces candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a un periodista de Radio Nacional que le apretó más de la cuenta en campaña electoral?

Así de gallito se puso Pedro Sánchez en la radio pública. «Del Ejecutivo«, acertó a argumentar el periodista que le entrevistaba. «Pues ya está», añadió el entonces candidato socialista.

NEVER FORGET LA FISCALÍA DE QUIÉN DEPENDE pic.twitter.com/bCKTp82NrF

Pues bien, al director de ‘Las Mañanas‘ (RNE), Íñigo Alfonso, le sucedió tres cuartas partes de lo mismo cuando le cuestionó al presidente del Gobierno socialcomunista por sus pactos con EH Bildu:

Hay quien sostiene que esta política no ayuda a que Bildu haga el camino que usted le reclama.

Sánchez repreguntó con una cara de pocos amigos:

El periodista de la radio pública le aclaró el sentido de su pregunta:

Que pactar con Bildu no le da a esta formación el incentivo necesario para seguir. ¿Está usted de acuerdo con esto?

El inquilino de La Moncloa, sacando a relucir toda su chulería, respondió de esta guisa:

A ver, ¿qué significa pactar? Esa es la primera pregunta. ¿Pactar significa que yo he incorporado a ministros de Bildu en el Gobierno de España? No. Pactar es, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Popular con VOX. En segundo lugar, ¿el Gobierno de España va a sudar hasta la última gota para hacer que el empleo sea más digno en nuestro país, para lograr que haya conquistas y avances sociales o para consolidar la política de convivencia y de cohesión territorial en nuestro país que he impulsado desde hace cinco años a esta parte? Sin duda alguna.