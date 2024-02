¡Alucinante! Àngels Barceló ve normal que Sánchez acabe diseñando una amnistía a la carta para Puigdemont

No fue buen día para Àngels Barceló.

La conductora de ‘Hoy por Hoy’ (Cadena SER) hizo suyo el argumentario de Moncloa para tratar de salvar a Pedro Sánchez del revés que se llevó en el Congreso de los Diputados con la no aprobación de la ley de amnistía.

Para empezar, toda la culpa fue de Juntos por Cataluña:

Y Junts volvió a hacer de Junts. No solo porque mantuvo la incertidumbre en la votación hasta el último minuto, sino porque dejó claro que no le importan nada en absoluto ni la normalización de la situación en Cataluña, ni la gobernabilidad de España. Pero después de que ayer votara que no a una ley de amnistía que el PSOE ha ido alicatando a gusto y necesidades de los independentistas, se puede concluir que a Junts tampoco le importan los posibles beneficiarios de esta norma. Entre las explicaciones que tendrá que dar en Cataluña están las explicaciones que tendrá que dar a los encausados por el procés que no son Carles Puigdemont y que desde ayer tienen un futuro un poco más negro.