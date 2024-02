Carlos Herrera vaticina la fecha en la que Sánchez aprobará la ley de amnistía al gusto del golpista Puigdemont

Pedro Sánchez se llevó un baño de realidad.

La tarde del 30 de enero de 2024 en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno socialcomunista vivió en sus carnes lo que va a ser toda la legislatura. O tiene consigo a todos los socios de investidura o sabe que todo lo que lleve el PSOE a pleno le será rechazado.

Por lo pronto, la ley de amnistía fue rechazada por el partido al que, en teoría, iba a beneficiar, a Juntos por Cataluña.

Carlos Herrera, en su editorial de este 31 de enero de 2024 en ‘Herrera en COPE‘, se preguntó de inicio si merecía la pena gobernar en estas condiciones:

¿Vale la pena gobernar si vale la pena arrastrar de esa manera por el fango, por el acerado, por el adoquinado de la política? ¿Vale la pena el desgobierno, la inestabilidad, todas las humillaciones que se sufren? Bueno, ayer finalmente había muchas especulación sobre lo que podía pasar.

Una de ellas es que Puigdemont dijera que no a la propia ley que ellos han redactado para ampararles de los delitos que cometieron. Pues Puigdemont dijo que no, ¿por qué? ¿Por qué dijo que no? ¿Por qué rechazó la ley de amnistía? Porque con este texto no las tiene todas consigo de salir indemne de todas las acusaciones que han ido surgiendo y que van a seguir surgiendo como base de las investigaciones de los jueces en diversos procesos. A no ser que se haga una ley que diga el señor Puigdemont es impune, Puigdemont, de momento, no cree suficiente lo que estaba en el texto y que habían pactado debidamente. Tiene que entrar todo, todo. Y ahora hay que volver a negociar, porque la ley ha vuelto a la Comisión de Justicia a negociar o a tragar. Y desde luego no aprobará nada, ni siquiera los Presupuestos hasta que esto no quede claro.