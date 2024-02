Carlos Alsina sacude la onda criticando a Sánchez y su batalla de ‘cambios de opinión’ sobre el terrorismo catalán

Formidable.

Carlos Alsina, en su editorial en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) de este 2 de febrero de 2024, hace un repaso por los ‘cambios de opinión’ de Pedro Sánchez en relación al castigo penal que deberían de tener los delitos de terrorismo durante el procés independentista.

El periodista alucina con la aparente exclusión de Puigdemont de la categoría de terrorista y la promesa de amnistía para todos los independentistas y las artimañas verbales del presidente socialcomunista para cambiar los términos de las cosas e intentar engañar al personal:

Cuando ayer dice Sánchez que, al independentismo no lo considero terrorismo, en realidad lo que está diciendo es, a Puigdemont no le considero terrorista, tranquilo Puigdemont. Donde dice, todos los independentistas serán amnistiados, en realidad quiere decir, estate tranquilo Puigdemont, que tú vas a ser amnistiado. Pero dicen los de Juntos por Cataluña, oiga, que esto forma parte de la propaganda que se está haciendo para debilitarnos a nosotros, esto que Puigdemont solo piensa en sí mismo. No, no, no, no, nosotros pensamos en todos los procesados, y por eso exigimos garantías.