¿Tiene tres minutos? Alsina no deja impune a Sánchez por su treta para amnistiar a Puigdemont

Ironía que vale su peso en oro.

Carlos Alsina, en su monólogo en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) de este 6 de febrero de 2024, se ceba de lo lindo con Pedro Sánchez por jugar con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en función de lo que al presidente socialcomunista le convenga.

Si en 2020 había que ampliar los plazos de investigación, en 2024, curiosamente, sucede lo contrario:

Bueno, volvamos a la coherencia. Se le afea al presidente, ya son ganas a estas alturas de seguir con esto, se le afea al presidente que en 2020 fuera él quien promovió el cambio legal que ha hecho posible que los jueces de instrucción decidan prorrogar las causas y no los fiscales. Rajoy, cuando gobernaba Rajoy, año 2015, impulsó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para ponerle un tope a las investigaciones judiciales, alegando que la Justicia no se puede eternizar, que la Justicia o es rápida o no es Justicia. Llegó Sánchez y quitó ese tope.