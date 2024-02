Carlos Herrera acorrala a Marlaska por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate: «Los narcos están como en su casa»

Indignación absoluta.

Carlos Herrera se hace este 12 de febrero de 2024 varias preguntas en relación a lo sucedido en la noche del 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate.

El asesinato de dos guardias civiles que pretendían apresar a unos narcotraficantes fue el asunto estelar de su editorial en ‘Herrera en COPE‘.

El comunicador almeriense puso el grito en el cielo ante una serie de cuestiones que él considera que debieran de haberse solucionado antes de que ocurriera esta desgracia. Puso especial atención en la dejadez del ministro Fernando Grande-Marlaska:

Aquí hay varias preguntas y especialmente una que está en la cabeza de todos. ¿Qué pasa con el narco en el Campo de Gibraltar y qué está haciendo el Gobierno para combatirles? Porque el Ministerio del Interior se está queriendo engañar con estadísticas y nos está queriendo engañar a los demás. O sea, tú puedes decir que en los últimos tiempos se han practicado 17.000 detenciones. Pero si vas al terreno y hablas con la gente sobre el terreno y si ves lo que pasó el viernes, la lucha contra el narco no se está ganando.

Dio la clave para que todo el mundo entendiera cómo fue posible que cinco narcolanchas ni siquiera se pusieran a resguardo:

Si el narco está en retirada o está acosando de forma eficiente, está acosado por las Fuerzas de Seguridad , cinco narcolanchas no se resguardan en la dársena de Barbate como lo hicieron el otro día. Es decir, la borrasca Karlota hace que haya mala mar para ir de Barbate a Algeciras . Y los narcos con cinco lanchas de 14 metros de eslora se resguardan a la vista de todo el mundo en la dársena, como si estuvieran en su casa. Y cuando esto pasa es porque el narco se siente impune.

Aseveró que los narcotraficantes no tienen temor alguno porque son conscientes de la carencia de medios de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar:

Pues aquí estamos y seguiremos porque somos como el ratón cuando no está el gato. ¿Y por qué no está el gato? Pues entre otras cosas porque no se dedican los medios suficientes. Y la prueba está en que hace 16 meses el ministro Grande-Marlaska desmanteló el grupo Ocon Sur, que es el equipo de élite que luchaba contra el tráfico de drogas en Andalucía. Y las patrulleras, la mayoría, están averiadas.