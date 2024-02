Formidable estacazo de Chapu Apaolaza a Sánchez: «1.300 policías para que no le pitaran, solo cinco en Barbate»

Colosal.

Chapu Apaolaza, en su ‘Cuaderno‘ en ‘La Brújula‘ (Onda Cero), hizo un resumen digno de escuchar en bucle sobre dos de los acontecimientos que vertebraron la actualidad el 9 y 10 de febrero de 2024, los guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) y la gala de los Goya, celebrada en Valladolid.

El comunicador se mostró muy ácido con el auténtico maltrato a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado:

Agotados los intentos de hacer chistes de la gala de los Goya con Marisa Paredes diciendo el tiempo que hacía que no se comía una película ganadora. Intento escribir de estas cosas y la verdad es que solo se me aparece lo del muelle de Barbate, la lancha pequeña pasada por la quilla, la goma gigante viniéndose, la furia de las hélices cuando la saca uno del agua en marcha, los gritos desde la orilla, mátalos, jaleaban y los mataron. Por aquí vienen los contextualizadores, hagan sitio. No, mira, es que esto viene de largo, que si esto, lo otro, la proporcionalidad. Porque en este país tiene que cobrar el poli y si tiene que morir alguien tiene que ser el poli, si no, no es proporcional.