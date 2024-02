Ángel Expósito revienta con un dato demoledor la estrategia del PSOE y BNG en Galicia

Quedan apenas cuatro días para que se celebren las elecciones en Galicia.

A día de hoy nadie vaticina otro resultado que no sea la victoria holgada del Partido Popular de Alfonso Rueda.

Sin embargo, los partidos de izquierda siguen enredando entre bambalinas para intentar repetir el escenario de 2005, cuando el PP de Manuel Fraga se quedó a un escaño de la mayoría absoluta y PSOE y BNG gobernaron durante una legislatura.

En ‘La Linterna’ (COPE), Ángel Expósito dejó claro el panorama al que se enfrenta el votante gallego:

Sólo caben dos posibilidades a partir del próximo lunes en Galicia tras las elecciones autonómicas gallegas. Sólo dos. O gobierna Rueda y sigue la cosa como cuando estaba con Feijóo y luego Alfonso Rueda, esta última legislatura desde que Feijóo se vino a la política nacional; o gobierna el BNG con las palmas y el apoyo del PSOE, que se va a pegar un batacazo espectacular. No hay más. Las dos son perfectamente legítimas. O gobierna el PP o gobierna el Bloque Nacionalista Gallego por primera vez en la historia.

Y aunque se trata solo de una cita autonómica, para el comunicador de la emisora episcopal el resultado va a leerse en clave nacional:

Cabe recordar que si gobierna el PP pues sería el espaldarazo para Feijóo, seguiría todo igual también en clave española. No tiremos aquí las campanas al vuelo. Si Rueda deja de gobernar, aunque gane las elecciones, se va a entender como un palo a Núñez Feijóo por venirse a Madrid, por el PP. Seguro.

Expósito recordó un dato importante a tener en cuenta en relación al BNG y a su perrito faldero, el PSOE:

Dicho esto, si gobierna el BNG conviene recordar que el BNG, Esquerra Republicana y Bildu van de la mano en las elecciones europeas y que el número uno de esa lista conjunta es el etarra Pernando Barrena. ¿Que a la gente no le importa? Están en su derecho. ¿Que el BNG es legal? Están en su derecho, faltaría más. Pero que se sepa. El BNG, Bildu y, en este caso Esquerra, son lo mismo. Luego vienen las promesas de que si el gallego, la educación, la Guardia Civil… Los gallegos sabrán. Pero no hay más. O sigue la cosa como está o gobierna la marca de Bildu en Galicia. No hay más. ¡Ah, y con el apoyo, dando palmas con las orejas, del PSOE!