Carlos Alsina no se corta con Carmen Calvo y mete en un brete a Julia Otero: «Mintió a los oyentes»

Repasito de Carlos Alsina a Carmen Calvo que, de propina, deja en evidencia a su compañera Julia Otero.

El director de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) fue a saco contra la que será nueva presidenta del Consejo de Estado por la entrevista llena de mentiras que concedió el 14 de febrero de 2024 en ‘Julia en la Onda‘:

Recordamos aquí el martes que para presidir el Consejo de Estado hay que ser jurista de reconocido prestigio. Y que el gobierno, al escoger a Carmen Calvo, habrá valorado sobre todo eso, su profundo conocimiento de la materia jurídica. Ella misma se le recordó ayer a Julia. Cuántas veces no nos habrá recordado Calvo, cada vez que ha surgido una controversia sobre la Constitución , que ella es doctora y profesora de Derecho Constitucional, que es una forma de decir que su criterio, a diferencia de otros, tiene peso.

Sacó de la hemeroteca lo que Calvo dijo en sede parlamentaria:

Recordamos aquí el martes que la profesora Calvo, hace menos de tres años, en debate parlamentario, aleccionó en estos términos a un senador independentista: «Cuando usted habla de la amnistía, la única respuesta es que no es planteable». Luego amplió la lección en una entrevista radiofónica: «La amnistía está prohibida en nuestra Constitución. Absolutamente prohibida. Y en todas las democracias. Ninguna democracia contempla las amnistías». Hay poco que interpretar. Seguro que los alumnos valoran la claridad de la docente porque eso facilita mucho tomar apuntes.

Sin embargo, señaló Alsina, ahora el discurso cambia y se acomoda a las necesidades del momento:

Veamos ahora lo que Carmen Calvo, inminente presidenta del Consejo de Estado, le contestó ayer a Julia cuando ésta le preguntó si la amnistía, entonces, no cabe en la Constitución: «En nuestra democracia y en cualquier otra está contemplada la amnistía». Sí, produce embarazo escuchar a la ex vicepresidenta, lo admito. Ninguna democracia contemplaba las amnistías en 2021. Todas las democracias las contemplan en 2024.

Dices: ¿han cambiado todas las democracias del mundo estos últimos tres años sus constituciones nacionales, incluida la nuestra? Respuesta: por supuesto que no. De los creadores de ‘la Unión Europea nos urge a derogar el delito de sedición llega ahora no hay democracia en el mundo que no contemple la amnistía’.