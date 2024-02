Àngels Barceló (SER) hace el ridículo en las elecciones gallegas: «El BNG toca el poder con la punta de los dedos»

Sideral ridículo de Àngels Barceló.

La directora de ‘Hoy por Hoy‘ (Cadena SER) se marcó en la tarde-noche del 18 de febrero de 2024 una crónica basándose en unas encuestas a pie de urna y solo a minutos de que comenzasen a conocerse los resultados oficiales en las elecciones gallegas.

La comunicadora de la emisora del Grupo PRISA quiso vender optimismo en la acera progre y el costalazo que se pegó fue más monumental que la propia Plaza del Obradoiro, lugar escogido por la estrella de la SER:

Hola, muy buenas tardes. Les saludamos desde el Pazo de Raxoi, en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, a diez minutos del cierre de los colegios electorales aquí en Galicia. Se celebran elecciones autonómicas adelantadas casi medio año. Han pasado tantas cosas desde esa convocatoria que nunca antes el resultado había estado tan abierto, había sido tan incierto. El PP pretendía reforzar el liderazgo de Feijóo con este adelanto, tras la recuperación de buena parte del poder autonómico, del poder municipal y tras el traspiés de las generales en las que los populares no consiguieron conformar una mayoría parlamentaria, pero las cosas no le han salido al PP como las había imaginado y el ambiente no es el de la victoria indiscutible que ellos mismos habían pronosticado.