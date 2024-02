Carlos Herrera se hace la gran pregunta a cuenta del asesor de Ábalos: «¿Para cuándo la lona con la cara de Koldo?»

¿Tendrán la misma contundencia el PSOE y su socio de Sumar contra Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos, que la que tuvieron contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso?

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 22 de febrero de 2024, rescató de la hemeroteca el comportamiento que tuvieron los partidos de izquierda en relación al familiar directo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, al que, sin prueba alguna, no solo acusaron del cobro de comisiones por la compra de mascarillas, sino que además se gastaron la pasta en colgar una lana con la cara de esa persona:

Lanzó una invectiva contra partidos de izquierdas y sus correas mediáticas de transmisión para que ahora exijan que se haga lo mismo que con el hermano de Díaz Ayuso:

Así que es una mañana para que los políticos y los medios sanchistas que bombardearon durante días con el caso del hermano de Díaz Ayuso, saquen ahora toda su indignación y no hablen de otra cosa. Y para que los partidos que gastaron dinero público en contratar una lona para señalar en plena calle a un ciudadano particular que no había cometido ningún delito, se reúnan para contratar otra lona con la cara de Koldo, el asesor de José Luis Ábalos, de aquella ministro de Fomento y símbolo del PSOE y secretario de Organización. ¿O no lo van a hacer? ¿O ahora el cobro de comisiones millonarias en lo peor de la pandemia ya no es motivo de escándalo?