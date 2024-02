Carlos Alsina se mofa del vodevil socialista con José Luis Ábalos: «¡Que Sánchez lo amnistíe!»

Es un esperpento.

Cada minuto que pasa sin que José Luis Ábalos entregue su acta de diputado, al PSOE se le hace el camino más cuesta arriba y mucho más a un Pedro Sánchez que no quiere ver ni en pintura al político de Torrente (Valencia) en el escaño.

Este 27 de febrero de 2024, Carlos Alsina, en su editorial en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), optó directamente por mofarse del vodevil que Ferraz está montando con el asunto de Ábalos:

En verdad, lo que Ábalos debería pedirle a Sánchez es que lo amnistíe. ¿Qué es lo peor que podría pasarle en términos judiciales, que lo imputen por malversación? Pues como Puigdemont. Y él, como Puigdemont, también contribuyó a investir a Sánchez con su voto. Uno se pone en la piel de Ábalos y no puede menos que comprenderle. No está imputado, no ha sido siquiera interrogado, su compadre Koldo no le ha incriminado, su nombre no aparece en el sumario y le quieren apartar de la política. ¡Salpicado por la sombra de la sospecha, a su casa, hombre, inhabilitado para ejercer cualquier cargo!