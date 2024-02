Ángel Expósito no se corta ante el victimismo de Ábalos: «Peor es tener que pagar impuestos como un cabrón»

Alucinante.

José Luis Ábalos, exdiputado del PSOE, integrado ahora en el Grupo Mixto en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, se marcó el 27 de febrero de 2024 una comparecencia digna de un drama del pollo Calimero.

El político de Torrente (Valencia) se quejó amargamente de no tener ahora asistente, ni secretaria y que tendría que venir al Congreso al volante de su propio utilitario.

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ de COPE, se marcó un colosal arranque editorial dejando bien claro al exministro de Transportes lo que realmente sí es duro en la vida diaria de los españoles:

No te preocupes Ábalos, sería mucho peor ponerse a trabajar, de verdad, te lo puedo asegurar. Cuando dice lo de, he venido en mi coche, no tengo secretario, no tengo a nadie. No te preocupes, de verdad Ábalos, ponerte a trabajar es infinitamente peor. O sea, el sacrificio, pagar impuestos como un cabrón, el ser autónomo, es mucho peor que el chollazo de ser diputado y tocarte exactamente eso.