Marga Prohens mete el miedo en el cuerpo a Francina Armengol (PSOE): «Iremos por la vía penal»

Marga Prohens no se va a quedar quieta.

La presidenta del Gobierno de Baleares, entrevistada en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), aseguró que su administración va a llegar hasta donde sea preciso para resolver el escándalo de las mascarillas fake:

No solo no renunciamos a este dinero, sino quien inicia el expediente de reclamación es el actual Gobierno de las Islas Baleares, con un expediente que se inicia el 24 de agosto de 2023 y que sigue su curso como trámite administrativo, pero evidentemente la situación ha cambiado, el escenario es otro, entonces nosotros hemos pedido ya personarnos en la causa judicial, vamos a agotar el trámite administrativo, vamos a iniciar también evidentemente el trámite penal y lo vamos a ampliar porque la reclamación del Gobierno anterior, que como digo, ni siquiera iniciaron el expediente de manera formal, se ceñía a dos millones de euros. Nosotros evidentemente reclamamos la cantidad total, estos 3,7 millones de euros, porque como hemos conocido todos estos días, son unas mascarillas fake, son unas mascarillas que no sirvieron para lo que las habían comprado con un certificado de idoneidad que hemos visto ya que era falso y con unas mascarillas que el 90% caducaron ya en 2022 y que nunca jamás llegaron a salir del almacén.

En cuanto al informe del subdirector de Compras del Servicio de Salud del entonces Ejecutivo de Armengol, Prohens comentó que:

Este señor era un alto cargo de Francina Armengol, puesto por Francina Armengol y evidentemente no forma parte del Ejecutivo actual. Este informe que ustedes comentan, pues viene después de que hubiera un informe que al parecer han ocultado, que ya decía que las mascarillas, como digo, eran fraudulentas. Entonces, que se había pagado por un producto que no habías recibido. Yo creo que todos los ciudadanos pueden entender que cuando pagas casi cuatro millones de euros por un producto y te mandan el producto mal, y te mandan un producto que hay órdenes de que no salga del almacén, y así lo confirma también ayer la anterior consejera de Sanidad, que había órdenes de que se guardaran estos productos, entonces este producto no llega a salir del almacén. Que la reclamación tiene que ser inmediatamente después. Que no tiene ningún sentido que la reclamación se empiece a hacer, y como digo, ni siquiera de manera formal, tres años después, cuando además ya sabes que vas a dejar de presidir el ejecutivo.

Niega que Armengol ni nadie de su equipo le pusieran en conocimiento lo sucedido con las mascarillas fake:

No, absolutamente no. De hecho, yo soy conocedora de esta investigación, y soy conocedora de todos estos informes, y soy conocedora de que este informe ha servido para adjudicar fondos europeos a estas mascarillas falsas la semana pasada, cuando empiezan a aparecer las informaciones de los medios de comunicación nacionales. Nadie, por supuesto, de mi partido, me ha hablado de este tema, pero es que tampoco, y en esto también miente Francina Armengol, en los pasillos del Congreso la semana pasada, tampoco estaba esta información en el traspaso de poderes, que como ustedes saben, se suelen poner aquellos temas más urgentes o aquellos temas más delicados, para que el que coge la cartera en cuestión sepa a lo que atenerse. Ella dijo que se nos había informado por escrito, no aparece en ningún documento del traspaso de poderes que había una investigación en curso, que ya en el año 2022 se había personado la Guardia Civil para pedir información al respecto. Curiosamente, la misma semana que el anterior director del Servicio de Salud dimite, le dimiten, cesa o le cesan, ya no sabemos qué pensar, pues la misma semana que se produce esta primera personación de la Guardia Civil. Y absolutamente no hubo ningún traspaso de poderes. Ninguna alerta sobre este expediente.

Sobre las palabras de Koldo intentando esparcir porquería sobre el PP, Prohens lo reduce todo a un relato fantasioso: