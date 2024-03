Festival de bofetones de Carlos Alsina a Félix Bolaños desmontando todos sus argumentos para justificar la amnistía

Se ha ido calentito.

Félix Bolaños se llevó un festival de zascas a cada pregunta que le hizo Carlos Alsina a cuenta de la ley de amnistía.

El ministro de Justicia y Presidencia del Gobierno Sánchez se dio cuenta desde el minuto cero que el director de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) no le iba a permitir el jolgorio del que sí pudo disfrutar en la mañana del 7 de marzo de 2024 en los exteriores del Congreso de los Diputados.

Carlos Alsina: «¿Por qué han modificado la fecha de inicio del periodo que cubre la amnistía? Estaba en enero de 2012 y ahora es a partir de noviembre de 2011. «¿Qué pasó en noviembre de 2011 que requiera de ser amnistiado?»

Félix Bolaños: «La fecha de inicio del periodo que cubre la amnistía también estaba incluida porque la voluntad del Partido Socialista y de todos los grupos políticos que han apoyado la norma es que esta amnistía cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. Esa es la finalidad de la ley porque lo que se pretende es conseguir la completa reconciliación y garantizar la convivencia tanto en Cataluña como en el resto de España. Por eso la voluntad es que cubra a todas las personas que estuvieron en el proceso independentista y por eso se adelanta.

Carlos Alsina: «¿Pero qué hechos se produjeron en noviembre del año 11 que tengan que ver con el proceso?»

Félix Bolaños: «Bueno, no son cuestiones concretas, al menos que yo conozca, sino simplemente que si parece que se iniciaron algunos preparativos de lo que luego fue la consulta ilegal del año 14 y se iniciaron a finales del 11 y no a principios del 12, bueno, pues no hay problema en adelantar dos meses la norma».

Carlos Alsina: «¿Entonces el proceso empezó gobernando Zapatero?»

Félix Bolaños: «Bueno, Zapatero, las elecciones fueron en noviembre del 11, el procés se vino gestando desde tiempo atrás. No fue en el año 14 con la primera consulta ilegal y no fue luego en el referéndum ilegal del año 2017. El procés ha sido un camino de desencuentro entre muchos catalanes con España y con el conjunto del país. Y ese desencuentro, ese enfrentamiento, ese conflicto que tuvo su punto álgido en 2017 con el referéndum de octubre, pues precisamente ahora lo que estamos haciendo es trabajar para intentar reconducirlo, para superar esa etapa de conflicto en la que no ganó nadie. Fue un fracaso colectivo, el conflicto y el proceso soberanista en Cataluña».

Carlos Alsina: «Sí, pero como ustedes siempre dicen que han heredado este asunto del gobierno de Rajoy, ahora resulta que el gobierno de Rajoy cuando llegó ya estaba en marcha el proceso porque había empezado gobernando Zapatero».

Félix Bolaños: «Bueno, podemos hablar largo y tendido de las políticas del Gobierno de Rajoy en materia del proceso independentista porque fueron un absoluto estropicio porque realmente actuó el gobierno del Partido Popular dando la espalda al diálogo y dando la espalda a la política. Y por eso el conflicto en Cataluña creo que no tuvo, digamos, una respuesta política que fuera muy eficaz y de hecho fue a más».

Carlos Alsina: «Hubo esta operación diálogo que bautizamos así los medios de Soraya Sáenz de Santamaría con Oriol Junqueras. Operación diálogo, ¿no se acuerda?»

Félix Bolaños: «Bueno, sí, pero se ve que no tuvo mucho éxito. Cada mes que gobernaba Rajoy y el Partido Popular había más independentistas en Cataluña. Cada mes que gobierna Pedro Sánchez y el Partido Socialista hay menos independentistas en Cataluña. Igual la garantía de la unidad de España es el Partido Socialista y este gobierno.

Carlos Alsina: «Con ese argumento cada mes que gobierna Sánchez hay más votantes de extrema derecha en España. A ver si va a ser culpa del presidente».

Félix Bolaños: «Bueno, VOX ha pasado de 54 diputados a 30. Esto objetivamente no es así, esa cifra».

Carlos Alsina: «Bueno, pasó de 0 a 54 porque cuando llegaron ustedes al gobierno no tenían representación parlamentaria».

Félix Bolaños: «Sí, pero eso tiene que ver con otros elementos y es cómo el Partido Popular está abrazando el discurso de la ultraderecha. Si uno escucha discursos, sin ir más lejos, esta misma semana en el Congreso del Partido Popular Europeo, tanto del señor Feijóo como de otros líderes del Partido Popular, son totalmente indistinguibles con VOX. Y esto sí que es un problema para la democracia española, que no tengamos una derecha, digamos, centrada, europea, civilizada, sino que tenga un discurso absolutamente indistinguible con la ultraderecha y con VOX. Porque la amnistía que la derecha critica con tanta dureza, realmente, con el paso del tiempo, se verán las bondades de esta ley. Por eso ayer dimos un paso definitivo para la reconciliación en Cataluña y de Cataluña con el resto de España».

Carlos Alsina: «¿Por qué se empeñan en sacar adelante una amnistía que la mayoría social de este país no quiere?»

Félix Bolaños: «Mire, la amnistía es un paso coherente y es un paso razonable después de los indultos. Y por eso hay unos paralelismos que podemos comentar. Con los indultos pasó lo mismo. Es decir, hubo mucha gente que no estaba convencida. Había mucha gente que era contraria a los indultos. Y los indultos se dieron en el verano del 21. Y ahora, dos años y medio después, poca gente está, digamos, en contra de aquellos indultos. Y poca gente no reconoce la utilidad.

Carlos Alsina: «El 60% según las últimas encuestas que se han publicado sigue estando en contra de los indultos».

Félix Bolaños: «Bien, pero puedes estar en contra de los indultos y reconocer la utilidad de los indultos. No hay ninguna duda. Es indiscutible que los indultos sirvieron para normalizar la situación política en Cataluña. No hay ninguna duda. Y yo respeto profundamente a personas que consideran que los indultos primero y ahora la amnistía pues no son medidas políticas que cuenten con su respaldo. Y yo solo pido el mismo respeto para nosotros. Que nos digan las cosas que nos dicen de que es que vamos a acabar con la democracia, es el fin del Estado de Derecho. Si es que ya lo ha dicho Europa. Que no afecta ni a la separación de poderes ni afecta al principio de igualdad. Por tanto, yo el respeto que muestro a las personas que piensan diferente, que discrepan de los indultos y de la amnistía, yo les pido el mismo respeto para las políticas que llevamos a cabo. Pero con la convicción profunda, absoluta, de que los indultos fueron una gran noticia para Cataluña y para España, que han mejorado la situación política y que la ley de amnistía hará lo mismo. Y se verá con más claridad con el paso del tiempo. Porque la ley de amnistía, el propio título dice cuál es el propósito. La ley de amnistía para la normalización política, social e institucional en Cataluña»

Carlos Alsina: «Pero no me niega usted que la mayoría de la sociedad, está en contra de la amnistía».

Félix Bolaños: «No, no, no. No se lo niego. Yo creo que las encuestas que se están publicando, y creo que en esto son todas unánimes, hay una parte muy importante, puede ser incluso mayoritaria de la sociedad española, que no ve claro que discrepa la amnistía. Y yo a esa parte de la sociedad española que discrepa la amnistía, seguro que muchos de ellos nos están escuchando en este momento. Les pido tiempo, como con los indultos. Les pido que valoren la ley de amnistía con la perspectiva del tiempo. Y que si dentro de unos años la situación en Cataluña es de normalización política, institucional, social, si dentro de unos años los partidos independentistas que estaban declarando referéndums ilegales hace solo seis años, están haciendo política ahora dentro de las instituciones y dentro del sistema democrático español, igual algo tiene que ver la política que ha llevado a cabo este Gobierno y el Partido Socialista. Eso es lo que pido. Respeto y lo que pido también es que se mida con el tiempo, con el paso del tiempo, las bondades de la ley amnistía. Como antes de los indultos».

Carlos Alsina: «Hasta que no pase el tiempo no sabremos los efectos. Pero entonces usted no me niega que sacan adelante la amnistía sabiendo que la sociedad española no la quiere».