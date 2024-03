Carlos Alsina se mofa de la jugarreta que le han hecho a Sánchez sus propios portavoces por sacar la carta de Ayuso

Es el efecto boomerang.

Carlos Alsina, en su monólogo en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) de este 13 de marzo de 2024, recurrió a la fina ironía para detallar la gran pifia estratégica del Gobierno Sánchez al querer neutralizar el ‘caso Koldo-Ábalos‘ jugando la carta de Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, tanto Pilar Alegría (portavoz y Educación) como María Jesús Montero (Hacienda) salieron como posesas a reclamar la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid a cuenta de un supuesto fraude, aún en proceso de investigación, de su novio.

El periodista de Atresmedia subrayó que Moncloa creyó haber encontrado una mina de oro con la pareja de la dirigente de la Puerta del Sol:

El Gobierno, vía Agencia Tributaria, cree haber encontrado la baza que necesitaba para equilibrar el marcador por el caso Koldo y darle de bber a Ayuso su propia medicina: las imputaciones no necesariamente probadas. Que Ayuso tiene un problema con el novio y con el piso del novio lo admiten hasta los más ayusistas de su partido: aunque ella no esté acusada de irregularidad alguna, y aunque nunca haya contado en qué piso duerme, tener a la pareja denunciada por fraude no ayuda, por mucho que la responsabilidad política no incluya, hasta ahora, dimitir de tu noviazgo.